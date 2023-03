''I Am Not Alone'' - Jessica Chastain kontra niewidzialne monstra 0

Netlix wygrał walkę o ekranizację 22-stronnicowego opowiadania '’I Am Not Alone'’ Chrisa Hicksa, o którą w ostatnich dniach rywalizowały wielkie hollywoodzkie wytwórnie i platformy streamingowe. Serwis wyłożył na ten cel sześciocyfrową sumę.

Jessica Chastain, ''Dobry opiekun''

Opowiadanie jest krótkie, ale według scenarzystów idealne do rozwinięcia w pełnometrażowy film. Jego główną bohaterką jest matka małej dziewczynki, która cierpi na nieznośne migreny. Wydaje jej się, że to właśnie one powodują u niej halucynacje, w trakcie których widzi dziwne stworzenia. Jak się okazuje zagrożenie jest jednak realne, a poradzić z nim może sobie tylko ona, bowiem nikt inny tych stworów nie jest w stanie zobaczyć. Będziemy więc świadkami walki matki o obronę swojej rodziny przed zagrożeniem, z którym nikt nie jest w stanie jej pomóc.

Angaż do głównej roli otrzymała Jessica Chastain, która będzie również jedną z producentek. Scenariusz filmu pisze Misha Green. Stanie ona także za kamerą produkcji. Green na swoim koncie ma pracę nad serialami takimi jak Kraina Lovecrafta, Spartakus: Zemsta czy Underground.

Chastain współpracowała już z Netflixem. Miało to miejsce przy thrillerze Dobry opiekun.

Źrodło: Deadline