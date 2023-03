Pierwszy zwiastun "Prawdziwego życia aniołów" filmu inspirowanego życiem Krzysztofa Globisza 0

kadr z filmu "Prawdziwe życie aniołów"

Znany i ceniony aktor Adam (w tej roli Krzysztof Globisz), przechodzi nagły i rozległy udar. Traci zdrowie i niezbędne do wykonywania swojego zawodu narzędzie – mowę. Pomimo niedającej nadziei diagnozy Agnieszka – żona Adama (Kinga Preis) z uporem i determinacją walczy o jego powrót do zdrowia i na scenę. Czy rodzina i przyjaciele zmotywują Adama by podjął wyzwanie i wydostał się z krainy między jawą, a snem, do której trafił w czasie choroby? Czy Adam wyjdzie z afazji i wróci do swojego życia przed udarem, kiedy był cenionym aktorem i uwielbianym przez studentów pedagogiem? Co tak naprawdę okaże się najważniejsze?

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Artur Więcek "Baron". Producentką filmu jest Aneta Zagórska, za zdjęcia odpowiedzialny jest Adam Sikora, a montaż stworzyła Aleksandra Idzikowska.

Film trafi do kin od 14 kwietnia 2023 roku.

Źrodło: Kino Świat