Drugi sezon ''Skazanej'' wiosną na antenie TVN! 0

Sędzia Alicja Mazur robiła wszystko, żeby wyrwać się z piekła. Po konfrontacji z Pawłem Witkowskim, wraca do więzienia. Zdemaskowanie męża sprawia, że jest pewna swojego uniewinnienia. Mimo nacisków Serafina, Hanka decyduje się przyznać do postrzału ojczyma i ponieść konsekwencje. Czy Alicja zostanie w więzieniu, aby ratować córkę?

W zakładzie karnym dochodzi do przetasowań personalnych. Kierownikiem penitencjarnym zostaje Hepner (Adam Woronowicz), degradując tym samym „Penisa” do roli zwykłego klawisza. Nowy kierownik szybko zyskuje przychylność osadzonych. Jedynie Alicja Mazur podejrzewa w tym podstęp.

„Penis” w dalszym ciągu ukrywa przed żoną, że to on jest ojcem dziecka „Kosy”. Jak Basia zareaguje na brutalną prawdę? Z wizytą w więzieniu pojawi się ukochany „Pati”, Krystian. Czy Patrycja Cichy spełni marzenie i stanie na ślubnym kobiercu?

W obsadzie ponownie znaleźli się Agata Kulesza (Alicja Mazur), Aleksandra Adamska (Patrycja Cichy "Pati"), Martyna Byczkowska (Hanka Mazur), Michał Czernecki (Paweł Witkowski), Bartłomiej Topa (Piotr Serafin), Tomasz Schuchardt (Bartłomiej Dworak), Marta Malikowska (Agata Strzelecka "Kosa"), Marta Ścisłowicz (Basia Dworak), Joanna Gonschorek (Swieta Palamarczuk), Maria Kania (Marika), Monika Dawidziuk (Amfisa Borkow), Hanna Klepacka (Krystyna Nowak "Campina") oraz Natalia Sikora (Monika Szkudlarek).

Emisja 1. odcinka drugiego sezonu już w poniedziałek 17 kwietnia o godz. 21:35 w TVN. Oba sezony dostępne są w bibliotece Playera.

Źrodło: TVN