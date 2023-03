Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Oscary z wyższą oglądalnością niż rok temu! 0

95. ceremonia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej miała wyższą oglądalność, aniżeli zeszłoroczne rozdanie. Co prawda wynik nie jest zachwycający, ale zawsze to jakiś pozytywny prognostyk.

"Wszystko wszędzie naraz"

95. ceremonia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej przyciągnęła przed ekrany telewizorów 18,7 mln widzów, co stanowi wzrost o 12% w stosunku do zeszłego roku, kiedy Oscary obejrzało na żywo 16,6 mln widzów. Obie te ceremonie nadal są jednymi z najgorszych, jeśli chodzi o oglądalność, ale widać tendencje wzrostową względem roku 2021, kiedy to rozdanie bez gospodarza przyciągnęło przed ekrany telewizorów zaledwie 10,4 mln widzów.

Tegoroczne Oscary były również szerzej komentowane w mediach społecznościowych. Ceremonia zebrała około 27,4 miliona interakcji społecznościowych w ciągu nocy na Instagramie, Twitterze, Facebooku i YouTube. Jest to wynik o 5 mln wyższy niż ten ubiegłoroczny, co jest ciekawe o tyle, że rok temu mieliśmy kontrowersje spowodowane ciosem Willa Smitha wymierzonym w Chrisa Rocka.

Spekuluje się, że wzrost oglądalności może być spowodowany nominacjami dla kasowych hitów w najważniejszej kategorii – Avatar: Istota wody i Top Gun: Maverick.

Przypomnijmy, że najchętniej oglądaną transmisją telewizyjną rozdania Oscarów w historii, która zgromadziła około 57 milionów widzów, był rok, w którym Titanic był nominowany do nagrody w 1998 roku.

W tym roku laureatem najważniejszej nagrody została produkcja zatytułowana Wszystko wszędzie naraz.

Źrodło: Deadline