Informacja o ekranizacji bestsellerowej powieści Malcolma XD wzbudziła ogromne zainteresowanie, ale i oczekiwania. Po wielu miesiącach nadchodzi moment, w którym przekonamy się, jaki efekt przyniosła współpraca autora jednej z najzabawniejszych współczesnych satyr na polskie przywary narodowe z trzykrotnym laureatem Złotych Lwów, reżyserem Łukaszem Kośmickim.

Więcej o serialowym humorze przekraczającym wszelkie granice można się dowiedzieć od samych twórców w specjalnym materiale wideo. Premiera dwóch pierwszych odcinków Emigracji XD już 17 marca w CANAL+ online i CANAL+ PREMIUM!

CO PRZYSTANEK TO ODJAZD – to hasło zapowiada prawdziwą serialową przygodę. Czego zatem możemy spodziewać się po EMIGRACJI XD? Kina drogi? Z pewnością, w końcu główni bohaterowie w swej emigracyjnej wyprawie przemierzają kawał Europy. Komedii omyłek, absurdów, zabawnych zwrotów akcji? Niewątpliwie, tych z całą pewnością nie zabraknie. Od wydarzeń z pierwszego odcinka, stojących u progu decyzji bohaterów o wyjeździe, przez podróż kamperem, liczne nietypowe dorywcze zajęcia, po całą plejadę barwnych i nietuzinkowych postaci. Bo sami Malcolm i Stomil to dopiero początek istnej galerii freaków, jaką Malcolm XD sportretował w swej bestsellerowej powieści, a twórcy serialu dzięki fantastycznym aktorom przenieśli ją na ekran.

Jednak, w tym malowniczym opisie fabuły nie można zapominać, że wydarzenia przedstawione w Emigracji XD są nie tylko satyrą na nasze narodowe przywary, ale również nieco krzywym zwierciadłem realiów życia Polaków za granicą.

Kiedy już opadnie pierwszy śmiech i widz zastanowi się trochę głębiej nad tym, co obejrzał, zauważy, że ta historia nie jest tylko i wyłącznie komediowa. I to jest moim zdaniem duża siła tego tekstu.

mówi Michał Czernecki wcielający się w Pana Zbyszka

Książka została napisana na podstawie prawdziwych doświadczeń autora, a opisane w niej postacie inspirowane były osobami, które rzeczywiście poznał podczas zarobkowego wyjazdu. Emigracja XD to również, a może przede wszystkim, portret całego emigracyjnego pokolenia, a tym samym wielu trudności i problemów rzeszy Polaków, którzy swego czasu masowo wręcz nawiedzali Wielką Brytanię w poszukiwaniu pracy. W tym kontekście humor Emigracji XD nabiera znamion komedii w nieco czarnym wydaniu, a dodatkowo trafia do kilku różnych pokoleń – zarówno boomersów, millenialsów, jak i generacji Z, która o wyjeździe na obczyznę dopiero myśli.

