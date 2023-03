Amazon zamawia finałowy sezon serialu ''Ich własna liga'' 0

Ponad pół roku po premierze włodarze serwisu Amazon Prime Video podjęli decyzję dotyczącą przyszłości serialu Ich własna liga. Produkcja otrzymała zamówienie na skrócony drugi sezon, który będzie finałowy.

Ich własna liga to serialowy remake filmu z 1992 roku o tym samym tytule. Opowiada on o amerykańskiej żeńskiej lidze baseballowej. Jest rok 1943. Carson Shaw jedzie do Chicago na kwalifikacje do amerykańskiej żeńskiej ligi baseballowej. Tam poznaje inne kobiety marzące o grze w baseball i nawiązuje znajomości, które otwierają jej świat. Mieszkająca w Rockford Max Chapman również przychodzi na testy, ale nikt nie daje jej szansy. Z pomocą najlepszej przyjaciółki, Clance, musi znaleźć inny sposób na spełnienie swoich marzeń.

Drugi sezon, który zakończy ukazaną w serialu historię składać ma się zaledwie z czterech odcinków. Jako showrunnerzy powracają Will Graham i Abbi Jacobson. Na ekranie ponownie zobaczymy m.in. Abbi Jacobson, Gbemisola Ikumelo, Chanté Adams, D’Arcy Carden, Roberta Colindrez, Nick Offerman, Saidah Arrika Ekulona, Kate Berlant i Kendall Johnson.

Pierwszy sezon serialu zebrał wiele pozytywnych opinii zarówno od widzów, jak i krytyków, dlatego też zdecydowano się w odpowiedni sposób go zakończyć.

