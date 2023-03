Vanessa Hudgens w obsadzie ''Bad Boys 4'' 0

Vanessa Hudgens powróci do swojej roli z trzeciego filmu z serii '’Bad Boys'’. Aktorka ponownie wcieli się w Kelly, ekspertkę od broni.

Vanessa Hudgens, ''Bad Boys for Life''

Za film odpowiada Sony Pictures. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do wejścia na plan. Zdjęcia planowo rozpocząć mają się w przyszłym miesiącu w Atlancie. Fabularne szczegóły filmu Bad Boys 4 trzymane są w tajemnicy.

Do swoich ról powracają oczywiście Will Smith i Martin Lawrence, którzy z serią tą związani są od samego jej początku. Pierwszy film wyszedł w 1995 roku. Kolejny w 2003, a w 2020 światło dzienne ujrzała trójka zatytułowana Bad Boys for Life. Produkcja ta ogłaszana była jako ostatnia, w której powrócą Mike Lowrey i Marcus Burnett. Plany te jednak zostały znacząco zmienione.

Za kamerą czwórki staną Adil El Arbi i Bilall Fallah. Pracować będą na scenariuszu autorstwa Chrisa Bremnera. Cała ta trójka odpowiedzialna jest za powstanie Bad Boys for Life. Po trzech latach powracają oni na swoje stanowiska.

Trzeci film z serii był najbardziej dochodowy. Przy budżecie wynoszącym 90 milionów dolarów zarobił on aż 426,5 miliona.

