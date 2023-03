Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Rodzina i nie tylko na plakacie promującym film "Szybcy i Wściekli 10"

Wielkimi krokami zbliża się premiera dziesiątej odsłony kultowej franczyzy akcji "Szybcy i wściekli". Dzisiaj prezentujemy Wam nowy plakat z rodziną i nie tylko!

fragment plakatu "Szybcy i Wściekli 10"

Fani na całym świecie czekają z niecierpliwością na uwielbianych bohaterów. Już teraz można obejrzeć pierwszy zwiastun produkcji. Dziesiąty film sagi "Szybcy i wściekli" rozpoczyna ostatni rozdział jednej z najbardziej popularnych globalnych franczyz. W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto (Vin Diesel) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek mieli do czynienia. To wróg, który chce zniszczyć rodzinę i zabrać wszystko co Dom kocha.

W wyreżyserowanej przez Louisa Leterriera najnowszej odsłonie Szybkich i wściekłych zobaczymy też: Michelle Rodriguez, Tyrese Gibsona, Chrisa "Ludacris" Bridgesa, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jasona Stathama, Johna Cenę i Scotta Eastwooda, laureatki Oscara® Helen Mirren i Charlize Theron.

Dziesiątą część serii "Szybkich i wściekłych" zobaczymy 19 maja 2023 roku w kinach.

Źrodło: Tylko Hity