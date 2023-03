Wonder Woman w nowym spocie telewizyjnym "Shazama!"

W sieci hula nowy spot telewizyjny promujący film Shazam! Gniew bogów, w którym pojawia się znana i lubiana postać z DC Universe. Teoretycznie można by uznać tę informację za spoiler, ale skoro sami producenci i wytwórnia nie zamierzają się z tym kryć, to my również.