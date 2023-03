SkyShowtime ujawnia datę premiery serialu "Grease: Rise of the Pink Ladies"

Platforma SkyShowtime potwierdziła dziś datę premiery nowego serialu Grease: Rise of the Pink Ladies. Ten muzyczny serial produkcji Paramount Television Studios trafi na SkyShowtime w piątek 7 kwietnia. W dniu premiery w serwisie na widzów czekać będą aż 2 odcinki serialu, a kolejne dodawane będą co piątek.