Guillermo del Toro zrobi dla Netflix własną wersję Frankensteina

Po realizacji dla Netflix nowej wersji Pinokia, Guillermo del Toro kontynuuje współpracę z amerykańskim gigantem streamingowym. Jego kolejnym projektem jest własna adaptacja ’’Frankensteina’’ ożywionego przez Mary Shelley w jej powieści z 1818 roku.

Jak donosi portal Deadline projekt ten jest na etapie kompletowania obsady. Pierwsze rozmowy na temat potencjalnego angażu prowadzą Mia Goth, Oscar Isaac i Andrew Garfield.

Wtajemniczeni informują, iż del Toro wciąż pracuje nad scenariuszem i żadne umowy nie zostały jeszcze z aktorami podpisane. Reżyser spotkał się jednak z całą trójką i każdy z nich jest pierwszym kandydatem do odegrania konkretnej roli w nowym Frankensteinie poinformował portal Deadline

Znając unikalne i bardzo specyficzne podejście del Toro do ukazywania potworów w swoich projektach, to nowy ’’Frankenstein’’ może być naprawdę ciekawą produkcją. W 2017 roku filmowiec ten zrealizował Kształt wody, będący w zasadzie jego własnym podejściem do historii o Potworze z Czarnej Laguny. Za film ten otrzymał cztery Oscary.

Frankenstein to historia naukowca Wiktora Frankensteina i stworzonego przez niego z różnych części ciał martwych ludzi człowieka, którego udało mu się ożywić. Monstrum jest inteligentne i wykazuje ludzkie odruchy jednak nie potrafi odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości. Ludzie się go boją, a ludzki strach, ich odraza i obrzydzenie spowodowały, że stał się prawdziwym potworem. W imię zemsty prześladował swojego stwórcę, doprowadzając w końcu do śmierci najbliższych Frankensteina, jak i jego samego.

