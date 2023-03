Pierwsze nazwiska w obsadzie ''Return to Silent Hill'' 0

Kompletowana jest już obsada do nowego filmu należącego do filmowego uniwersum '’Silent Hill'’, powstałego na podstawie popularnych gier wideo od Konami. Obecnie angaż w Return to Silent Hill otrzymała dwójka aktorów.

Jeremy Irvine, ''Anioł śmierci''

Jako pierwsi na liście płac znaleźli się Jeremy Irvine i Hannah Emily Anderson. Wcielą się oni odpowiednio w postać Jamesa i Mary, dwójkę głównych bohaterów.

Za reżyserię Return to Silent Hill odpowie Christophe Gans, któremu nie obca jest ta tematyka. Był on już zaangażowany w pracę nad tą serią, bowiem to spod jego skrzydeł wyszła filmowa ekranizacja z 2006 roku. Jednak nie miał już nic wspólnego z jej kontynuacją, która powstała 6 lat później i nie była już tak udana jak poprzedniczka.

Fabuła filmu opierać ma się na grze Silent Hill 2, która skupiała się na podróży mężczyzny do złowrogiego tytułowego miasta w nadziei na odnalezienie zmarłej żony. Znajdując się na miejscu zaczyna on doświadczać przerażających wizji i spotyka mroczne postacie. Scenariusz bazujący na tej historii piszą Gans, Sandra Vo-Anh i William Josef Schneider.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w kwietniu w Niemczech i krajach Europy Wschodniej.

Źrodło: ComingSoon