Tony Shalhoub powróci jako Monk w filmie od Peacock

Włodarze Peacock dali zielone światło na realizację filmu opartego na kultowym amerykańskim serialu Detektyw Monk. Do tytułowej roli po latach powróci Tony Shalhoub.

Scenariusz do filmu pisze Andy Breckman, twórca serialu. Pełni on także funkcję producenta wykonawczego. Projekt wyjdzie pod tytułem Mr. Monk’s Last Case. Za kamerą stanie Randy Zisk, który wyreżyserował 35. odcinków Detektywa Monka.

Nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale podobno do swoich ról powrócić mają także Ted Levine, Traylor Howard, Jason Gray-Stanford, Melora Hardin i Hector Elizondo.

Fabuła powstającego filmu znana jest szczątkowo. Monk ma skupić się na rozwiązaniu bardzo osobistej sprawy dotyczącej jego ukochanej pasierbicy Molly, dziennikarki, która właśnie przygotowuje się do swojego ślubu.

Detektyw Monk to komedia kryminalna o utalentowanym Adrianie Monku, który cierpi na nerwicę natręctw. Zachorował od czasu brutalnego zamordowania jego żony, po którym zrezygnował z pracy policjanta, a zajął się pracą detektywa. Jego choroba objawia się różnymi bezpodstawnymi fobiami, np. lękiem przed zarazkami, wysokością, tłumem, mlekiem, zamkniętymi pomieszczeniami. Monk nie znosi też kontaktów fizycznych z innymi ludźmi. Ponadto przejawia również skłonności pedantyczne. W pracy jest geniuszem. Posiada doskonałą pamięć wzrokową, oraz umiejętność zauważania nawet najmniejszych śladów i kojarzenia ich ze sobą. Pomaga mu jego pielęgniarka Sharona, która nie tylko opiekuję się Monkiem, ale również jest jego bliską przyjaciółką, pocieszycielką i terapeutką. Posiadający talent do rozwiązywania zagadek i łamigłówek detektyw, świetnie radzi sobie ze wszystkimi sprawami. Wszystkimi oprócz jednej – dotyczącej śmierci żony.

Serial emitowany był przez osiem sezonów od 2002 do 2009 roku.

Źrodło: Dark Horizons