Tomasz Bagiński reżyseruje "Knights of the Zodiac" dla studia Sony 0

Oparty na kultowej mandze, film Knights of the Zodiac jest wyreżyserowany przez Tomasza Bagińskiego. Już maju premiera tego filmu!

Bagiński jest twórcą między innymi animacji „Katedra”, która w roku 2003 była nominowana do Oscara® w kategorii najlepsza krótkometrażowa animacja. Film na podstawie opowiadania Jacka Dukaja pod względem graficznym był inspirowany twórczością jednego z najważniejszych współczesnych malarzy – Zdzisława Beksińskiego.

Knights of the Zodiac to historia o nastoletnim Seiyi, który żyje na ulicy i musi walczyć o każdy grosz. Jego siostra zostaje porwana, a on odkrywa w sobie tajemnicze moce, o których nie miał pojęcia. Trafia do świata walczących bogów i magii. Jego celem będzie zajęcie miejsca wśród Rycerzy Zodiaku. W filmie zobaczymy znakomitego brytyjskiego aktora, laureata nagród EMMY oraz BAFTA Seana Beana.

Knights of the Zodiac w kinach od 12 maja 2023 roku.

Źrodło: Tylko Hity