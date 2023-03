RLJE Films nabywa prawa do najnowszego filmu Nicolasa Cage i ustala datę jego premiery 0

Firma RLJE Films zajmująca się dystrybucją produkcji filmowych ogłosiła dziś, iż nabyła prawa do psychologicznego thrillera '’Sympathy for the Devil'’ z Nicolasem Cagem w jednej z głównych ról, któremu partneruje Joel Kinnaman.

Oprócz tej informacji poznaliśmy także datę premiery filmu. Sympathy for the Devil zadebiutuje 28 lipca tego roku.

To nasza ósma współpraca z Nicolasem Cagem, która obejmuje m.in. ’’Mandy’’, doceniony przez krytyków film. Cage po raz kolejny nie zawodzi. Wraz z Joelem Kinnamanem ożywia on trzymającą w napięciu opowieść, która nie pozwoli widzom się nudzić powiedział dyrektor RLJE Films, Mark Ward.

Sympathy for the Devil opowiada o pewnym mężczyźnie, 'Kierowcy' (w tej roli Joel Kinnaman), który zostaje wciągnięty w grę w kotka i myszkę o wysoką stawkę. Początkiem gry było zmuszenie 'Kierowcy' do towarzyszenia pewnemu tajemniczemu mężczyźnie (Cage). W miarę jak ich szalona podróż postępuje, staje się coraz bardziej jasne, że nic nie jest takim jakim się wydaje.

Scenariusz napisał Luke Paradise, a za kamerą stanął Yuval Adler. Jednym z producentów jest Allan Ungar.

Źrodło: ComingSoon