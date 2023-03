Zwiastun filmu animowanego "Miss Kraken. Ruby Gillman" od producentów "Shreka" 0

Oto zwiastun najnowszej animacji ze studia Dreamworks – Miss Kraken. Ruby Gillman. Zapowiedź z polskim dubbingiem oraz polski plakat znajdziecie w dalszej części artykułu.

"Miss Kraken. Ruby Gillman"

Miss Kraken. Ruby Gillman opowie o nieśmiałej nastolatce, która odkrywa, że należy do legendarnej królewskiej linii mitycznych morskich krakenów i że jej przeznaczenie jest inne niż to, o jakim kiedykolwiek marzyła.

Słodka i trochę zagubiona, 16-letnia, Ruby Gillman desperacko stara się dopasować do istniejących zasad w liceum, ale przeważnie czuje się po prostu niewidzialna. Ruby nie może spędzać czasu z fajnymi dzieciakami na plaży, ponieważ jej nadopiekuńcza mama, zabroniła jej wchodzić do wody. Ale kiedy złamie zasadę nr 1 swojej mamy, Ruby odkryje, że jest potomkinią wojowniczych Krakenów i jest przeznaczona do odziedziczenia tronu po swojej babci, Wojowniczej Królowej Siedmiu Mórz. Krakeny są strażnikami oceanów, chronią je przed próżnymi, żądnymi władzy syrenami, które od wieków walczą z Krakenami. Okazuje się, że piękna, nowa dziewczyna szkole, Chelsea jest syreną. Ruby będzie musiała w końcu zaakceptować to, kim jest i zrobić coś wielkiego, by chronić tych, których kocha najbardziej.

Film został wyreżyserowany przez nominowanego do Nagrody Akademii Filmowej Kirka DeMicco i wyprodukowany przez Kelly Cooney Cilellę, a współreżyserem jest Faryn Pearl.

Miss Kraken. Ruby Gillman w kinach od 30 czerwca 2023 roku.

Zwiastun z polskim dubbingiem:

Zwiastun z angielskim dubbingiem:

Źrodło: Tylko Hity