Twórcy serialu ''Cień i kość'' planują jego spin-off 0

Zaledwie dzień po premierze drugiego sezonu serialu Cień i kość, w sieci pojawiły się bardzo ciekawe informacje, jakoby showrunnerzy produkcji pracowali nad jej spin-offem.

Projekt nosić ma tytuł Six of Crown, a jego fabuła osadzona będzie oczywiście w Uniwersum Griszów znanym z bestsellerowej serii powieści Leigh Bardugo. Obecnie jest on na bardzo wstępnym etapie i nie otrzymał jeszcze zielonego światła na realizację. Prace nad spin-offem rozpocząć mają się dopiero wtedy, gdy oglądalność drugiego sezonu w ciągu pierwszych kilku tygodnii od premiery będzie satysfakcjonująca.

Fabuła spin-offa opierać miałaby się na dylogii Bardugo Szóstka wron, która opowiada o losach sześciu nastoletnich wyrzutków, którzy zwabieni możliwością niebotycznego zysku podejmują się dokonać zadania na pozór niewykonalnego.

Serial Cień i kość jest osadzony w rozdartym wojną świecie, a jego główną bohaterką jest osierocona w dzieciństwie Alina Starkov, szeregowa żołnierka, która odkrywa w sobie nadzwyczajną moc mogącą być kluczem do wyzwolenia jej kraju. W drugim sezonie generał Kirigan powraca z nową armią, która wydaje się niemożliwa do pokonania. Aby mieć z nim jakiekolwiek szanse, Alina Starkov i Mal Oretsev zbierają nowych, potężnych sojuszników i wyruszają w transkontynentalną podróż w poszukiwaniu dwóch mitycznych stworzeń mogących spotęgować moc dziewczyny stając jednocześnie przed rozdzierającymi serce wyborami. Z kolei w Ketterdamie szansa na zabójczy skok sprawia, że Wrony muszą stanąć naprzeciw legendarnej Przywoływaczki Słońca.

Działania Wron w serialu są wymyślone na potrzeby produkcji, a nie czerpane z książek. Prawdopodobnie spin-off, jeśli powstanie, ukaże nam ich prawdziwe losy.

Źrodło: Dark Horizons