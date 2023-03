Gwiazda ''Fresh'' z główną rolą w sequelu ''Twistera'' 0

Ogłoszono pierwsze nazwisko w obsadzie sequela katastroficznego filmu Twister. W główną bohaterkę wcieli się Daisy Edgar-Jones, brytyjska aktorka, dla której będzie to pierwszy występ w hollywoodzkiej superprodukcji.

Aktorka ta sportretuje córkę jaką Jo Harding, w oryginale grana przez Helen Hunt miała z Billem Hardingiem, portretowanym przez nieżyjącego już Billa Paxtona. Młoda kobieta podobnie, jak jej rodzice złapała bakcyla do ścigania za wielkimi burzami i tornadami. Nie mniej po pewnym bliskim spotkaniu z żywiołem postanowiła osiąść w biurze i w bezpieczny sposób badać te groźne zjawiska. Pewna sytuacja zmusza ją jednak do stawienia czoła swoim lękom.

Za kamerą kontynuacji filmu z 1996 roku stanie Lee Isaac Chung, reżyser oscarowego dramatu Minari. Scenariusz wyszedł zaś spod pióra Marka L. Smitha, pracującego przy Zjawie. Film produkują Universal Pictures i Amblin Entertainment.

Premiera Twisters zaplanowana jest na 19 lipca 2024 roku.

Oryginalny Twister z 1996 roku zarobił na całym świecie 495 mln dolarów i był jednym z największych kasowych hitów lat 90. Opowiadał on o potężnym huraganie nadciągającym nad Oklahomę. Dwie konkurujące ze sobą grupy naukowców chcą zbadać to zjawisko. Kto zrobi to pierwszy zyska sławę, ale zadanie to nie należy do łatwych, a wiąże się z ogromnym ryzykiem. Jo Harding kierują grupą uniwersyteckich naukowców, jej rywal dr Miller finansowany jest przez wielkie koncerny.

Źrodło: Collider