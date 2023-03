Nie będzie sequela ''Aladyna''. Tak twierdzi Mena Massoud 0

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje jakoby rozpoczęto pierwsze prace przygotowawcze do realizacji sequela wielkiego kinowego widowiska Aladyn z 2019 roku. Zapał widzów studzi jednak odtwórca tytułowej roli Mena Massoud.

Według aktora powrót do Agrabah jest bardzo mało prawdopodobny. Dla niego historia ta dobiegła końca. Tak Massoud odpisał jednemu z fanów na Twitterze w odpowiedzi na jego pytanie o kontynuację Aladyna.

Informacja ta mocno kłóci się z tym co jakiś czas temu mówił reżyser filmu Guy Ritchie. Według niego powrót do tej historii jest możliwy i bardzo chciałby zrobić sequel.

Plany na kontynuację ogłoszone zostały krótko po premierze Aladyna. Od tego czasu jednak na światło dzienne nie wyszło zbyt wiele oficjalnych informacji na jej temat. Niedawno poinformowano jedynie, że do roli Dżina miałby powrócić Will Smith, a produkcja miałaby rozpocząć się pod koniec tego roku. Słowa Massouda zmieniają nieco ten scenariusz. Co się stało? Nie wiadomo. Czyżby Disney wycofał się i nie był już zainteresowany kontynuacją?

Film Aladyn przy budżecie wynoszącym 183 miliony dolarów zarobił na całym świecie ponad miliard stając się dziewiątym najbardziej dochodowym filmem 2019 roku.

