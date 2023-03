Neil Druckmann zamieścił plakat 2. sezonu "The Last of Us", który zapowiada nadejście Abby Anderson 0

Pierwszy sezon The Last of Us za nami. Produkcja HBO Max okazała się hitem platformy streamingowej, dlatego też nie jest zaskoczeniem, że zamówiony został już 2. sezon adaptacji kultowej serii gier.

"The Last of Us 2"

Jeden ze współtwórców serialu The Last of Us, czyli Neil Druckmann zamieścił w mediach społecznościowych plakat zapowiadający nową serię oraz nadejście nowej bohaterki, która jest doskonale znana fanom gier na konsolę PlayStation. Mowa oczywiście o Abby Anderson, która będzie kluczową postacią w dalszym rozwoju fabuły.

W dalszej części newsa znajdują się SPOILERY, także czytacie na własną odpowiedzialność.

Abby Anderson to jedna z głównych bohaterek gry "The Last of Us 2". Należy do grupy militarnej Washington Liberation Front, która walczy o wpływy na obszarach znajdujących się w okolicach Seattle z sektą nazywającą się Blizny. Abby prowadzi dodatkowo swoją osobistą wendettę na człowieku, który zamordowała jej ojca – lekarza, który przygotowywał się do operacji Ellie w finale sezonu. Tym człowiekiem jest oczywiście Joel.

Na razie data premiery drugiego sezonu nie jest znana. Odtwórczyni roli Ellie, czyli Bella Ramsey wyjawiła, że prace na planie zaczną się pod koniec 2023 roku, dlatego też premiera drugiej serii najwcześniej będzie miała miejsce pod koniec 2024 roku.

