W czasie podcastu "The Hot Mic" Jeffa Sneidera ujawniono intrygującą nowinę związaną z widowiskiem Avatar 3. Dziennikarz odniósł się od spekulacji, które pojawiły się kilka miesięcy temu na temat 9-godzinnej wersji trzeciej części epickiej franczyzy Jamesa Camerona:

Miesiące temu wypuściłem informację, że James Cameron ma dziewięciogodzinną wersję "Avatara 3", do której chce dokończyć efekty specjalne. Wiele osób pomyślało: "Dlaczego studio miałoby za to płacić? Dlaczego miałby nalegać na zrobienie efektów wizualnych, skoro potem będzie montował film?" Pomysł polega na tym, że Cameron zrobiłby wszystkie efekty specjalne do swojej dziewięciogodzinnej wersji "Avatara 3", a następnie wypuściłby go na Disney+ jako limitowaną serię po premierze wersji kinowej.