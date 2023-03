Netflix zekranizuje nową powieść Riley Sager ''The House Across the Lake'' 0

Netflix nabył prawa do ekranizacji wydanej w ubiegłym roku powieści amerykańskiego pisarza Todda Rittera wydającego pod pseudonimem Riley Sager. Za kamerą stanie Paul Feig.

Paul Feig, ''Last Christmas''

Powieść mająca zostać zekranizowana to The House Across the Lake. Niestety, ale nie miała ona jeszcze swojej premiery w Polsce. Pisarza kojarzyć możecie z innych powieści, które są już w polskiej wersji językowej. To m.in. Zamknij wszystkie drzwi i Ocalałe.

Stanowisko reżysera objął Paul Feig mający na swoim koncie Akademię Dobra i Zła oraz Last Christmas. Film wyprodukują Berlanti Productions i Feigco.

Oto fabuła ekranizowanej powieści:

Casey Fletcher to niedawno owdowiała aktorka, która uciekając przed traumą przeprowadza się do spokojnego domku nad jeziorem w Vermont. Uzbrojona w lornetkę i kilka butelek bourbona spędza większość swojego czasu obserwując Toma i Katherine Royce’ów. To urocza para mieszkająca po drugiej stronie jeziora. Pewnego dnia Casey ratuje Katherine przed utonięciem, co między tą dwójką rodzi przyjaźń. Im lepiej kobiety się poznają, tym bardziej Casey zauważa niedoskonałości w małżeństwie swojej nowej przyjaciółki. Kiedy Katherine nagle znika, Casey podejrzewa Toma. Kobieta nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, iż w historii tej kryje się o wiele więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Szokujące sekrety mogą czaić się nawet pod najbardziej spokojną powierzchnią.

