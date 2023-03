Gwiazda drugiego ''Terrifier'' w obsadzie horroru ''The Well'' 0

W sieci zadebiutowały pierwsze fotografie z planu kręconego obecnie w Rzymie horroru o nadprzyrodzonych zjawiskach '’The Well'’. Film reżyseruje włoski filmowiec Federico Zampaglione.

''Terrifier 2. Masakra w święta''

W The Well w głównej roli występuje Lauren LaVera, aktorka znana z niezwykle brutalnego i krwawego horroru Terrifier 2. Masakra w święta. Portretuje ona Lisę Gray, początkującą konserwatorkę dzieł sztuki, która przybywa do małej włoskiej wioski, w celu przywrócenia dawnej świetności pewnemu średniowiecznemu obrazowi.

Młoda kobieta nie wie jednak, że ruszając obraz, naraża swoje życie na niebezpieczeństwo z powodu złej klątwy i potwora zrodzonego z mitu i brutalnego bólu.

Autorem scenariusza jest Zampaglione wraz z Stefano Masi. Obsadę uzupełniają Claudia Gerini, Giovanni Lombardo Radice, Linda Zampaglione, Jonathan Dylan King, Lorenzo Renzi, Taylor Zaudtke, Gianluigi Calvani i Yassine Fadel.

Oto jestem, powracam do horroru. Bardzo kocham ten gatunek, przemawia on do ludzkiej duszy, bada nieznane lęki, odkrywa skrajne emocje i zaburza granice pomiędzy rzeczywistością a fantazją, dobre i złem, życiem a śmiercią. Zło ma głębię powiedział Zampaglione.

Zampaglione na swoim koncie ma już dwa horrory. Są to Cień i Tulpa – Perdizioni mortali. Jego ostatnim filmem wydanym w 2021 roku był zaś muzyczny dramat Morrison.

Źrodło: Movieweb