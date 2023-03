Zwiastun niekonwencjonalnej komedii romantycznej ''Rye Lane'' 0

Za pośrednictwem Searchlight Pictures w sieci zadebiutował oficjalny zwiastun niekonwencjonalnej komedii romantycznej Rye Lane. Dwójka opuszczonych przez ukochanych osób stara się wspólnie na nowo uwierzyć w miłość i w siebie.

Rye Lane swój debiut miał na tegorocznym Festiwalu Filmowym Sundance. Produkcja opowiada historię dwójki dwudziestokilkulatków. Akcja ma miejsce na terenie południowego Londynu w ciągu jednego dnia. Dom starając się przepłakać stratę w publicznej toalecie spotyka Yas, która również ma złamane serce. Oboje pragną odzyskać coś co zostawili u byłych. Dla Yas jest to ulubiona płyta, dla Doma zaś pewność siebie, którą stracił, gdy była zdradziła go z jego najlepszym kumplem. Ta niecodzienna para wyrusza w dziwaczną podróż po Londynie, znajdując się co rusz w zabawnych i nieco niezręcznych sytuacjach. Odkrywają, że razem mogą wyleczyć się ze złamanego serca i być może ponownie uwierzyć w miłość.

W rolach głównych Vivian Oparah i David Jonsson. Rye Lane to reżyserski debiut Raine Allen-Miller. Scenariusz napisali Nathan Bryon i Tom Melia. Film wyróżnia się świetnymi efektami wizualnymi, niezwykle żywymi barwami i ukazaniem piękna otaczającego nas świata dzięki użyciu szerokokątnego obiektywu.

Premiera Rye Lane na Hulu już 31 marca.

Źrodło: Collider