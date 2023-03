Po klapie drugiego "Shazama!" reżyser rezygnuje na razie z kina superbohaterskiego 0

Shazam! Gniew bogów zaliczył finansową klapę w weekend otwarcia i zebrał nienajlepsze recenzje od krytyków. Reżyser filmu zapowiedział już, że robi sobie przerwę do kina superbohaterskiego.

Otwarcie rzędu 30 mln dolarów dla widowiska Shazam! Gniew bogów nie jest traktowane, jako sukces. Co więcej – jest to spora porażka superprodukcji od DC Studios, która w zasadzie jest końcem kinowego uniwersum DC, jakie znaliśmy do tej pory. Nowi szefowie mają zamiar wprowadzić szereg zmian związanych z przyszłością DCU.

Już teraz wiemy, że w kolejne projekty bazujące na komiksach DC nie będzie zaangażowany reżyser filmu, czyli David F. Sandberg, który za pośrednictwem mediów społecznościowych oznajmił, że na razie robi sobie przerwę od kina superbohaterskiego.

Na Rotten Tomatoes uzyskałem właśnie najniższą ocenę od krytyków i jednocześnie najwyższą ocenę od widzów dla tego samego filmu. Nie spodziewałem się, że krytycy docenią ten film, jak jedynkę, ale i tak byłem trochę zaskoczony, ponieważ uważam, że to dobry film. No cóż. Jak już mówiłem od jakiegoś czasu, bardzo chce powrócić do horroru (i spróbować czegoś innego). Po sześciu latach z Shazamem, na razie kończę z superbohaterami. Żeby było jasne, nie żałuję ani sekundy kręcenia filmów o Shazamie. Wiele się nauczyłem i pracowałem z naprawdę niesamowitymi ludźmi. Zawsze będę wdzięczny, że mogłem wyreżyserować oba te filmy! Były to bardzo trudne, ale cenne doświadczenia. Jedną rzeczą, której naprawdę nie mogłem się doczekać, to odłączenie się od internetowego dyskursu o superbohaterach. Bardzo mnie to stresuje i miło będzie nie musieć już o tym myśleć.

oświadczył David F. Sandberg

Dla porównania pierwszy film o Shazamie zarobił na otwarcie 53 mln dolarów, co było wynikiem, który można było zaakceptować. Teraz Warner Bros. Pictures musi się martwić o to, czy Shazam! Gniew bogów zdoła przekroczyć w Ameryce Północnej 100 mln dolarów.

Shazam! Gniew bogów można oglądać również w polskich kinach.

Źrodło: Variety