"Puchatek: Krew i miód" wycofany z kin w Hongkongu - nieoficjalnie chodzi o kwestie polityczne 0

Premiera slashera Puchatek: Krew i miód w Hongkongu została anulowana. Nieoficjalnie mówi się o kwestiach związanych z polityką.

Dwa dni przed premierą niskobudżetowego horroru Puchatek: Krew i miód w Hongkongu, zdecydowano się nie wypuszczać filmu do kin. Nie podano żadnego wyjaśnienia związanego z tą decyzją, ale nieoficjalnie mówi się, że we wszystko wmieszane zostały kwestie polityczne.

W Chinach postać Kubusia Puchatka jest niepochlebnie postrzegana jako fizycznie podobna do prezydenta Chin, Xi Jinpinga. Co ciekawe w kraju wyszukiwanie w sieci kultowego bohatera jest cenzurowane, a produkty Kubusia Puchatka nie są dystrybuowane. Chiny swego czasu nie zezwoliły na dystrybucję filmów Krzysiu, gdzie jesteś? oraz Żegnaj Christopher Robin. Teraz podobny los spotyka slasher Puchatek: Krew i miód.

Na szczęście w Polsce film będzie można obejrzeć na dużym ekranie. Premiera 31 marca.

Piękne czasy przyjaźni i przygód to już przeszłość. Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia ich w dzikie bestie. Ich przysmakiem już nie jest miód, ale ludzka krew. A po nocach śnią o okrutnej zemście na dawnym przyjacielu. Tymczasem niczego niepodejrzewający Krzyś powraca, by przedstawić im swoją ukochaną. Nie wie, że nie wchodzi się dwa razy do tego samego lasu.

Źrodło: Variety