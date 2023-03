Pierwszy materiał wideo promujący 2. sezon ''Łasucha'' 0

Netflix prezentuje pierwszy oficjalny materiał wideo promujący drugi sezon popularnego serialu Łasuch. Czy Gusowi uda się uratować inne hybrydy?

Łasuch powróci z nowymi odcinkami prawie dwa lata od swojej premiery, dokładnie 27 kwietnia.

Dziesięć lat temu światem zatrzęsła Wielka Zapaść, która w tajemniczy sposób doprowadziła do powstania hybrydowego gatunku — dzieci, które są częściowo ludźmi, a częściowo zwierzętami. Nie wiedząc, czy hybrydy są rezultatem, czy też może przyczyną siejącego spustoszenie wirusa, wielu ludzi reaguje na nie strachem i przemocą. Głównym bohaterem jest Gus – pół chłopiec, pół jeleń.

Druga seria rozpocznie się w momencie, gdy Gus i inne hybrydy zostają uwięzione przez generała Abbota. Ten wykorzystuje dzieci do eksperymentów prowadzonych przez uwięzionego doktora Adityi Singha, który ma swoje osobiste pobudki do walki z wirusem. Ściga on się bowiem z czasem, aby uratować swoją zakażoną żonę Rani. Aby chronić swoich przyjaciół Gus zgadza się pomóc doktorowi i rozpoczyna mroczną podróż do swoich początków i roli jego matki Birdie w wydarzeniach poprzedzających Wielką Zapaść. W tym samym czasie Tommy Jepperd i Aimee Eden łączą swe siły, aby uratować hybrydy. Jednak rewelacje z przeszłości Jepperda, które nagle wyszły na jaw stawiają to partnerstwo pod znakiem zapytania.

Fabuła serialu opiera się na serii komiksów DC autorstwa Jeffa Lemire'a. W rolach głównych Christian Convery, Neil Sandilands, Adeel Akhtar, Aliza Vellani, Dania Ramirez, Amy Seimetz i Nonso Anozie. Producenci wykonawczy to Robert Downey Jr i Susan Downey.

Źrodło: Netflix