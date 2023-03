Wojownicy Zordona powracają! Netflix prezentuje zwiastun filmu ''Power Rangers: Once & Always'' 0

W przypadającą na ten rok 30. rocznicę od debiutu kultowego dla wielu serialu Power Rangers, Netflix ma dla fanów tej serii niespodziankę. Już w kwietniu na platformie zadebiutuje pełnometrażowy odcinek specjalny '’Power Rangers: Once & Always'’.

Na to spotkanie drużyna czekała 30 lat. Wojownicy stają twarzą w twarz ze znajomym zagrożeniem z przeszłości. Zmierzą się ze swoim pierwszym i prawdopodobnie najsłynniejszym wrogiem w całym uniwersum – Ritą Odrazą. W samym środku globalnego kryzysu zostają wezwani, aby znów stać się bohaterami, których potrzebuje świat.

Twórcom udało się zebrać część oryginalnej obsady. Do swoich ról sprzed lat powracają David Yost jako Niebieski Ranger i Walter Emanuel Jones jako Czarny Ranger. Dołączają do nich Catherine Sutherland jako druga Różowa Ranger, Karan Ashley jako druga Żółta Ranger, Johnny Yong Bosch jako drugi Czarny Ranger, Steve Cardenas jako drugi Czerwony Ranger, Barbara Goodson jako Rita Odraza i Richard Horvitz jako robot Alpha 5 oraz Charlie Kersh jako Minh, córka oryginalnej Żółtej Ranger odgrywanej przez nieżyjącą już Thuy Trang.

Premiera Power Rangers: Once & Always już 19 kwietnia. To wtedy poczujemy nostalgie i powrót do przeszłości.

Źrodło: Netflix