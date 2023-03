Córka Stevena Spielberga idzie w ślady ojca. Destry Allyn Spielberg wyreżyseruje swój pierwszy film 0

Destry Allyn Spielberg, córka słynnego amerykańskiego filmowca Stevena Spielberga, również stanie za kamerą. Jej fabularnym debiutem będzie psychologiczny thriller '’Please Don't Feed the Children’’.

Michelle Dockery, serial ''Downton Abbey''

Fabuła filmu rozgrywać będzie się w świecie pandemicznym. Po wybuchu wirusowej epidemii, która spustoszyła populację, atakując głównie osoby dorosłe, grupa sierot udaje się na południe, aby znaleźć dla siebie nowe miejsce do życia. Trafiają oni jednak na obłąkaną kobietę, skrywającą bardzo niebezpieczny sekret.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się pod koniec kwietnia na terenie stanu Nowy Meksyk. Autorem sceanariusza jest Paul Bertino. Projekt wyprodukują Jason Dubin i jego Perry Street Films, Josh Kesselman i Michael Hagerty.

Początkowo Destry Allyn Spielberg zadebiutować miała filmem Thunder Road’s Four Assassins. Jednak jego prace preprodukcyjne przeciągnęły się na tyle, że Please Don’t Feed the Children powstanie jako pierwszy.

Obecnie trwają jeszcze castingi. Wyłoniona została jednak już aktorka, która wcieli się w główną bohaterkę produkcji. Angaż dostała znana z produkcji należących do serii Downton Abbey Michelle Dockery. Nie zdradzono niestety szczegółów na temat postaci jaką sportretuje.

Źrodło: Deadline