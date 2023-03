''War of the Worlds: The Attack'' - oto nowa wersja słynnej ''Wojny światów''. Zobacz zwiastun 0

Za pośrednictwem Vertical Entertainment w sieci pojawił się pierwszy zwiastun promujący film '’War of the Worlds: The Attack''. Produkcja ta jest nową, młodszą wersją słynnej powieści H.G. Wellsa ’'Wojna światów’’.

Główni bohaterowie to trójka młodych astronomów, którym przyjdzie zmierzyć się z zagrożeniem z kosmosu, a dokładnie z inwazją marsjan. Śledząc tor meteorytu młodzi naukowcy szybko znajdują się w centrum ataku obcych. Pomaga im pewien żołnierz, dzięki któremu przybywają do Londynu, gdzie muszą odkryć sposób na uratowanie ludzkości. Muszą odeprzeć siły wroga, który już od dawno obserwował mieszkańców Ziemi i szukał odpowiedniego momentu do uderzenia.

Fabuła filmu opiera się na bestsellerowej powieści H.G. Wellsa. Jak mówią twórcy projekt ten został zrealizowany w taki sposób, aby ukazana przez pisarza historia była dostępna również dla młodszych odbiorców. Dlatego też znajoma nam inwazja obcych opowiedziana jest z perspektywy młodych bohaterów.

Film wyreżyserował Junaid Syed na podstawie scenariusza własnego i Toma Jolliffe’a. Dla Syed’a jest to debiut na stanowisku reżysera pełnego metrażu. W War of the Worlds: The Attack występują m.in. Sam Gittins, Vincent Regan, Alhaji Fofana, Lara Lemon, Stefan Boehm, Rosie Steel i Leo Staar.

Pomysł polegał na stworzeniu zmodernizowanej wersji '’Wojny światów'’ Wellsa, jednocześnie oddając hołd oryginałowi i starając się pozostać jak najbliżej ukazanej w powieści historii. Film ma zarówno nostalgiczne elementy, jak i powiew świeżości powiedział Syed.

Data premiery War of the Worlds: The Attack nie jest jeszcze znana.

