Eddie Redmayne gwiazdą nowej wersji "Dnia szakala"

Eddie Redmayne został zaangażowany do przygotowywanego przez Sky oraz platformę Peacock serialu "The Day of the Jackal". Aktor będzie również producentem wykonawczym produkcji opartej na powieści Fredericka Forsytha.

Eddie Redmayne - "Proces Siódemki z Chicago"

Eddie Redmayne zagra główną rolę i wcieli się w Szakala, który zostaje wynajęty przez OAS – francuską grupę terrorystyczną – do zabicia ówczesnego prezydenta Francji Charlesa de Gaulle’a.

Ronan Bennett jest showrunnerem serialu "The Day of the Jackal", który został zamówiony przez Sky Studios i Peacock. Brian Kirk zajmie się reżyserią. Warto również odnotować, że jednym z producentów oraz konsultantów będzie sam Frederick Forsyth, który napisał powieść "Dzień Szakala" z 1971 roku. Jego książka doczekała się dwóch ekranizacji – pierwsza uchodzi za klasyk gatunku i miała premierę dwa lata po debiucie książki. Wyreżyserował ją Fred Zinnemann, a główną rolę zagrał Edward Fox. W 1997 roku "Dzień Szakala" ponownie został zekranizowany przez Michaela Catona-Jonesa, a postać Szakala zagrał Bruce Willis.

Na razie nie wiadomo, kiedy nowa filmowa wersja powieści Fredericka Forsytha doczeka się premiery.

Źrodło: Variety