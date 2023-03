Twórca "Peaky Blinders" napisze nowy film ze świata "Gwiezdnych wojen" 1

To nie Damon Lindelof i Justin Britt-Gibson przygotują nowy projekt ze świata "Gwiezdnych wojen". Zajmie się tym twórca kultowego serialu Peaky Blinders.

Steven Knight to człowiek, który przygotuje dla Walta Disneya oraz Lucasfilm nowy scenariusz filmu osadzonego w gwiezdnym uniwersum. Wszystko za sprawą Damona Lindelofa i Justina Britta-Gibsona, którzy opuścili pokład zaledwie kilka dni po przedstawieniu swojego skryptu włodarzom wytwórni. Jak widać Lucasfilm nie miał problemów ze znalezieniem odpowiedniego następcy i ponownie zdecydowano się na zaangażowanie głośnego nazwiska.

Steven Knight to niezwykle cenione nazwisko w hollywoodzkim świecie. To właśnie on pracował przy takich serialach, jak Peaky Blinders czy Tabu. To również on przygotował scenariusze do takich głośnych filmów, jak Spencer, Ugotowany, Locke czy Wschodnie obietnice.

Na razie nie jest jasne, o czym opowie projekt pisany przez Knigta. Tytuł oraz zarys fabuły ma rzekomo zostać przedstawiony podczas Star Wars Celebration w przyszłym miesiącu. Reżyserią filmu zajmie się Sharmeen Obaid-Chinoy. Ekipa ma wejść na plan na początku przyszłego roku. Premiera ma mieć miejsce w grudniu 2025 roku.

Źrodło: Deadline