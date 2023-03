Rolf Saxon z ''Mission Impossible'' powróci w finałowej odsłonie serii 0

Reżyser dwóch ostatnich części '’Mission Impossible'’ podał w swoich mediach społecznościowych bardzo interesującą wiadomość odnośnie obsady. Jak się okazuje w Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two do swojej roli z pierwszego filmu powróci Rolf Saxon.

Saxon w Mission Impossible z 1996 roku wcielił się w analityka CIA Williama Donloe, który ostatecznie został oskarżony o kradzież tajnych danych i wysłany za karę na Alaskę. Jaką rolę ten bohater odegra w finałowej odsłonie serii niestety nie zdradzono.

Oprócz tego zaskakującego powrotu po latach, Christopher McQuarrie poinformował także o nowym członku obsady. Do listy płac dołączyła Lucy Tulugarjuk.

Poniżej pierwsze zdjęcia z planu zarówno Saxona, jak i Tulugarjuk.

Fabuła filmu Mission: Impossible – Dead Reckoning trzymana jest cały czas w tajemnicy. Film został podzielony na dwie części – pierwsza Part One trafi do kin 14 lipca 2023 roku. Natomiast część druga Part Two swoją premierę ma mieć 28 czerwca 2024 roku.

Reżyserem filmu jest McQuarrie. Z franczyzą tą związany jest od piątej części noszącej tytuł Mission: Impossible – Rogue Nation. W obsadzie oprócz weterana serii Toma Cruise’a znajdują się m.in. Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Shea Whigham i Esai Morales.

'’Mission Impossible'’ to jedna z najpopularniejszych serii akcji, która zadebiutowała w 1996 roku. Najwyższe recenzje otrzymała szósta część nosząca podtytuł Fallout, która na Rotten Tomatoes utrzymuje ocenę 97%. Cała seria zaś zdobyła rekordowy wynik, zarabiając ponad 790 milionów dolarów na całym świecie.

Źrodło: Instagram