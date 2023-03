Awkwafina na pierwszym zdjęciu z nowej komedii Paula Feiga 0

Za pośrednictwem Amazon Studios w sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie z planu komedii akcji Paula Feiga '’Grand Death Lotto'’. Zdjęcia do filmu niedawno się rozpoczęły, a ekipa pracuje na terenie Kalifornii.

Paul Feig, ''Last Christmas''

Opublikowana fotografia daje nam pierwsze spojrzenie na dwójkę głównych bohaterów. Na zdjęciu widzimy Awkwafinę, Johna Cenę i reżysera Paula Feiga.

Akcja filmu przeniesie nas w niedaleką przyszłość. Kalifornia jest podupadłym gospodarczo stanem i to właśnie na jej terenie organizowana jest mordercza loteria. Jeśli komuś do zachodu słońca uda się zabić osobę posiadającą szczęśliwy kupon to wygrana jest jego. Posiadaczką takiego właśnie kuponu w przypadkowy sposób zostaje Katie (Awkwafina). Aby dotrwać do końca dnia zmuszona jest połączyć swe siły z amatorskim ochroniarzem Noelem (John Cena). Tropem tej dwójki podąża rywal Noela, Louis Lewis (Simu Liu), który także chciałby stać w obronie Katie, a wszystko po to, aby otrzymać od kobiety sowite wynagrodzenie.

Scenariusz Grand Death Lotto napisał Rob Yescombe. Obsadę uzupełniają Ayden Mayeri, Seann William Scott, Dolly de Leon i Donald Elise Watkins.

Data premiery filmu prawdopodobnie w 2024 roku.

