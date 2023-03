Linda Blair była na planie nowego ''Egzorcysty'' 0

Linda Blair, odtwórczyni roli Regan MacNeil, opętanej przez demona dziewczynki w kultowym horrorze Egzorcysta i jego sequelu Egzorcyście II: Heretyku, prawdopodobne iż ponownie wcieli się w tą postać w The Exorcist.

Linda Blair, ''Egzorcysta''

Jak donoszą zagraniczne media Blair była na planie The Exorcist zaledwie kilka dni, a więc jeśli brała udział w zdjęciach, to rola jej bohaterki będzie raczej niewielka. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia co też Blair robiła na planie. Jak powiedział rzecznik Blumhouse:

Linda Blair służyła jako doradca w nadchodzącym filmie.

Także prawdopodobnie to czy Blair zagrała w The Exorcist czy nie, dowiemy się w trakcie seansu produkcji.

Za kamerą filmu stanął David Gordon Green, reżyser nowej serii ’’Halloween’’. The Exorcist według niego jest pierwszym filmem z planowanej trylogii.

W The Exorcist do swojej roli po ponad 40 latach powraca Ellen Burstyn, która w filmie Williama Friedkina wcieliła się w rolę Chris MacNeil, matki Regan. Poznamy historię zdesperowanego ojca, w tej roli Leslie Odom Jr., który szuka ratunku dla swojego opętanego przez diabła dziecka. Desperacja doprowadzi go do kobiety, która niegdyś zmierzyła się z podobnym horrorem. Tą kobietą będzie właśnie Chris MacNeil.

Premiera filmu 13 października.

Źrodło: Dark Horizons