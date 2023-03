Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Lena Góra w filmie wyprodukowanym przez Wima Wendersa - zwiastun "Roving Woman" 0

Roving Woman to nowy film, którego producentem jest legendarny reżyser Wim Wenders. W rolach głównych występują Lena Góra i nominowany do Oscara John Hawkes.

Sara po burzliwej awanturze z chłopakiem traci dom i środki do życia. Zdesperowana kradnie samochód, który staje się jej jedynym schronieniem. Odkrywając jego zawartość, zakochuje się we właścicielu pojazdu i postanawia go odnaleźć. Wyrusza w podróż przez amerykańskie pustkowia, która pozwoli jej przewartościować życiowe pragnienia i priorytety.

Film Roving Woman luźno inspirowany jest historią tajemniczego zniknięcia artystki Connie Converse w latach 70. To pełnometrażowy debiut fabularny Michała Chmielewskiego, który jest także współautorem scenariusza razem z Leną Górą.

W rolach głównych występują Lena Góra i nominowany do Oscara John Hawkes. W filmie gościnnie pojawia się też Chris Hanley – amerykański producent takich kultowych produkcji, jak m.in. American Psycho i Spring Breakers. Producentem wykonawczym jest legendarny reżyser Wim Wenders.

"Roving Woman" powstawał w duchu prawdziwego kina niezależnego. Wraz z ekipą rzeczywiście ruszyliśmy w drogę z naszą bohaterką. Poza scenami zapisanymi w scenariuszu, byliśmy również otwarci na to co przyniesie nam los. Niespodziewane zastane sytuacje, dziwni, czasem niebezpieczni ludzie pustyni, których spotkaliśmy również znaleźli swoje miejsce w filmie. Ta metoda pracy pomogła osiągnąć nam odpowiedni poziom wiarygodności zdarzeń i bohaterów, co mam nadzieje sprawi, że widzowie zatracą poczucie granicy między fikcją a rzeczywistością.

mówi reżyser Michał Chmielewski

Światowa premiera Roving Woman odbyła się na festiwalu Tribeca w Nowym Jorku. Pokazywany był m.in. na Raindance Film Festival w Londynie, Black Nights Film Festival w Tallinie, Sofia International Film Festival, Love International Film Festival, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (sekcja Polonica) oraz American Film Festiwal we Wrocławiu.

Premiera w polskich kinach już 21 kwietnia.

Źrodło: Galapagos Films