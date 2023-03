Zwiastun serialu o słynnej morderczyni z Teksasu. Oto ''Miłość i śmierć'' 0

HBO Max prezentuje pełny zwiastun miniserialu Miłość i śmierć. Produkcja ta opowiada o pozornie zwykłej domowej gospodyni, która staje się morderczynią. W głównej roli znana z MCU Elizabeth Olsen.

Serial ten to limitowana produkcja, która opowie nam historię Candy Montgomery, morderczyni z Teksasu, która zabiła siekierą swoją własną przyjaciółkę Betty Gore, kiedy ta dowiedziała się, że ma romans z jej mężem. Do tego makabrycznego wydarzenia doszło w latach 80. ubiegłego wieku.

Fabuła serialu opiera się na książce Jima Atkinsa i Joe Boba Briggsa noszącej tytuł Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs oraz na artykułach z magazynu ’’Texas Monthly’’.

Scenariusz do produkcji napisał David E. Kelley mający na swoim koncie kilka naprawdę hitowych seriali. Jest on autorem m.in. Wielkich kłamstewek, Od nowa czy Big Sky. Za reżyserię serialu Miłość i śmierć odpowiada Lesli Linka Glatter. W głównych bohaterów wcielają się Olsen, Jesse Plemons jako Allan Gore, Lily Rabe jako Betty Gore, Krysten Ritter jako Scherry Cleckler, Patrick Fugit jako Pat Montgomery, Keir Gilchrist jako pastor Ron Adams i Elizabeth Marvel jako pastorka Jackie Ponder. Produkcją zajęło się studio Lionsgate.

Miłość i śmierć na HBO Max zadebiutuje już 27 kwietnia. Serial składa się z 7. odcinków.

