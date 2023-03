Lady Gaga w pełnym kostiumie Harley Quinn! 0

Kolejna porcja zdjęć z planu filmu Joker: Folie à Deux. I to nie byle jakich! Prezentują one bowiem odtwórczynię głównej kobiecej roli w kostiumie Harley Quinn!

Lady Gaga wcieli się w postać Harley Quinn i my teraz mamy wreszcie możliwość zobaczenia, jak aktorka będzie prezentowała się w kostiumie tej kultowej postaci. Fotosy z planu znajdziecie poniżej:

Inne zdjęcie z planu potwierdza natomiast, że w świecie Jokera będzie też Harvey Dent. Wygląda na to, że będzie on znaną personą w Gotham i prawdopodobnie to właśnie on jest odpowiedzialny za trzymanie Arthura Flecka w zamknięciu w Arkham Asylum, co sugerują poniższe hasła.

Jeśli chodzi o film Joker: Folie à Deux to szczegóły fabuły nie są znane. Spekuluje się jednak, że większość filmu będzie rozgrywała się w Arkham Asylum. Plotki sugerują również, że nie zabraknie elementów musicalowych. Według spekulacji to nie tytułowy Joker, a Harley Quinn będzie w samym centrum wydarzeń. Podobno historia będzie rozgrywała się całkowicie z jej perspektywy i będzie to powodem muzycznych wstawek. Bohaterka widzi swój związek z Arthurem poprzez sekwencje musicalowe. Tytuł filmu "Folie à Deux" sugeruje, że Fleck podzieli te złudzenia.

Joker: Folie à Deux trafi do kin 4 października 2024 roku.

Źrodło: Comicbookmovie