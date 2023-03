Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Które filmy najbardziej lubi Keanu Reeves? Aktor udzielił odpowiedzi! 0

W trakcie trasy promującej film John Wick 4, odtwórca tytułowej roli Keanu Reeves, był oblegany przez dziennikarzy, którzy zadawali mu szereg różnych pytań. Jedno z nich dotyczyło ulubionych filmów hollywoodzkiego gwiazdora.

Kiedy Keanu Reeves został zapytany o swoje ulubione filmy odparł, że woli podać tytuły, które w przeszłości wywarły na niego największy wpływ. Tymi filmami są:

Nie jest tajemnicą, że David Lynch zawsze był inspiracją Reevesa, o czym zresztą Panowie mogli porozmawiać w filmie dokumentalnym Side by Side z 2012 roku. Podobnie zresztą, jak Gwiezdne wojny: Część IV – Nowa nadzieja (George Lucas, 1977) – nie jest wykluczone, że w przyszłości gwiazdor pojawi się w gwiezdnym uniwersum. Swego czasu spekulowano, że jest on przymierzany do roli Lorda Sithów – Dartha Revana.

Innymi ważnymi wyborami są absolutne klasyki amerykańskiego kina, czyli Ojciec chrzestny i Serpico. Przypomnijmy, że Keanu Reeves miał okazję zagrać u boku gwiazdy tych produkcji, czyli Ala Pacino w filmie Adwokat diabła. Reeves wspomina pracę na planie, jako doświadczenie edukacyjne, dzięki pracy u boku hollywoodzkiej legendy.

Co sądzicie o wyborach ekranowego Johna Wicka?

Źrodło: FarOutCinema