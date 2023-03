"The Ballad of Songbirds and Snakes" - prequel "Igrzysk śmierci" z oficjalnym plakatem promującym 0

W oczekiwaniu na zwiastun filmu The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes mamy dla Was pierwszy oficjalny plakat promujący prequel kasowej serii. Grafikę znajdziecie w dalszej części artykułu.

fragment plakatu "The Ballad of Songbirds and Snakes"

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes rozgrywa się na dziesiątki lat przed przygodami Katniss Everdeen i skupia się na młodym Coriolanusie Snow, który ostatecznie zostaje tyranicznym prezydentem Panem. Jako 18-latek Snow zostaje wybrany na mentora Lucy Grey Baird, dziewczyny ze zubożałego Dwunastego Dystryktu, która bierze udział w 10. Głodowych Igrzyskach (Katniss pojawiła się dopiero na 74).

Film reżyseruje Francis Lawrence mający na swoim koncie trzy części orygialnej serii. Pracuje on na podstawie scenariusza Michaela Lesslie. W obsadzie są Tom Blyth (jako młody Coriolanus Snow), Peter Dinklage (jako Casc Highbottom – twórca Głodowych Igrzysk zamordowany przez Snowa) i Rachel Zegler (jako Lucy Grey Baird, uczestniczka Głodowych Igrzysk z ramienia Dwunastego Dystryktu), a także Max Raphael, Zoe Renee, Ayomide Adegun oraz Viola Davis, jako Główny Gamemaker i bystra polityczna operatorka Dr Volumnia Gaul.

Premiera filmu 17 listopada 2023 roku.

Źrodło: Comicbookmovie