Trwają prace nad 2. sezonem serialu "Percy Jackson and the Olympians" 0

Niedawno zakończono zdjęcia do 1. sezonu telewizyjnej adaptacja powieści Percy Jackson and the Olympians. Nie wiemy jeszcze kiedy serial zadebiutuje na Disney+, jednak już rozpoczęto prace nad skryptem do ewentualnej kontynuacji.

kadr z filmu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej Pioruna"

Rick Riordan ujawnił, że pokój scenarzystów drugiego sezonu dla Percy’ego Jacksona oficjalnie się rozpoczął, co oznacza, że ​​zespół ciężko pracuje nad stworzeniem scenariuszy potencjalnego odnowienia. Ponieważ sezon 1 będzie adaptacją Złodzieja pioruna, ewentualny sezon 2 skupiłby się na drugiej książce z serii, Percy Jackson: Morze potworów.

[Rozpoczęliśmy] pracę nad pokojem scenarzystów drugiego sezonu. Nie oznacza to, że drugi sezon otrzymał zielone światło. Jest na to za wcześnie. Ale zostaliśmy zatwierdzeni do rozpoczęcia opracowywania scenariuszy i myślę, że wszyscy spodziewają się, że drugi sezon powstanie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jednak z pewnością ekscytujące jest bycie częścią tego pokoju. Przeanalizowaliśmy akcję drugiej książki w serię odcinków i zaczęliśmy nakreślać, jak będą wyglądać pierwsze epizody.

wyjawił Rick Riordan

Jak wspomniano, pierwszy sezon będzie adaptacją pierwszej książki z bestsellerowej serii Riordana. Opowiada historię 12-letniego Percy’ego (Walker Scobell), zwykłego dzieciaka, który wkrótce dowiaduje się, że tak naprawdę jest półbogiem i dzieckiem Posejdona. Po nowym odkryciu, jego matka (Virginia Kull) wysyła go do Obozu Herosów, gdzie zaprzyjaźnia się z Groverem (Aryan Simhadri) i Annabeth (Leah Sava Jeffries), którzy pomagają mu w dążeniu do powstrzymania nadchodzącej wojny.

Premiera serialu zapowiedziana jest na 2024 rok.

Źrodło: collider.com