''Killers of the Flower Moon'' od Martina Scorsese z wyznaczoną datą premiery 0

Wiadomo już kiedy będziemy mogli wybrać się do kina na najnowszy film Martina Scorsese. Killers of the Flower Moon trafił właśnie do kalendarza premier.

Produkcja ta zadebiutuje na kinowym ekranie jesienią, a dokładnie 20 października.

Killers Of The Flower Moon to zdecydowanie jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów kolejnych miesięcy. Fabuła opiera się na powieści non-fiction Davida Granna i skupia się na morderstwach, do których dochodziło w hrabstwie Osage w stanie Oklahoma w latach 20 XX wieku. Rozpoczęły się one po tym, jak na ziemiach należących do zabitych odkryto złoża ropy naftowej. W sprawę wmieszały się służby federalne na czele z J. Edgarem Hoover, późniejszym założycielem FBI.

Scorsese zebrał w swojej produkcji iście gwiazdorską obsadę. Na jej czele stoi Leonardo DiCaprio wraz z Robertem De Niro, Brendanem Fraserem,, Tatanką Means, Jesse Plemonsem, Lily Gladstone i Johnem Lithgow. Scenariusz napisał Eric Roth.

Zdjęcia do filmu powstały na terenie hrabstw Osage i Washington w stanie Oklahoma. Starając się współpracować z plemieniem Osagów, Scorsese obsadził w filmie rdzenną ludność, a nawet sfilmował sceny na ziemi Osagów.

Po kinowej premierze film za jakiś czas trafi do biblioteki Apple TV+.

Źrodło: Collider