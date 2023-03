"Biały Lotos" - sezon numer trzy będzie rozgrywał się w Tajlandii 0

Fani doskonałego serialu HBO Max Biały Lotos zastanawiali się w jakim miejscu na Ziemi umiejscowiona zostanie fabuła kolejnego sezonu. Wreszcie poznaliśmy odpowiedź na to pytanie!

Jak podaje Variety, które powołuje się na kilka swoich źródeł, trzecia seria serialu Biały Lotos zabierze widzów oraz bohaterów do Tajlandii. Przypomnijmy, że dwa pierwsze sezony serialu Mike’a White’a rozgrywały się w kurortach Four Seasons na Hawajach i we Włoszech. Jeśli chodzi o Tajlandię to znajdują się tam cztery takie hotele – w Bangkoku, w Chiang Mai, na wyspie Koh Samui oraz w Złotym Trójkącie. Z pewnością twórca Białego Lotosu oraz jego współpracownicy będą mieli spore pole do popisu.

Jakiś czas temu Mike White zasugerował, że akcja 3. sezonu będzie rozgrywała się w Tajlandii i skupi się na "śmierci oraz wschodniej religii i duchowości". Pierwszy sezon w pewnym sensie podkreślał pieniądze, a drugi sezon to seks. Myślę, że trzeci sezon byłby być może satyrycznym i zabawnym spojrzeniem na śmierć oraz wschodnią religię i duchowość – mówił scenarzysta.

Produkcja nowej serii jeszcze się nie rozpoczęła, jednak jak podaje Variety, Mike White był w Tajlandii, gdzie szukał odpowiednich lokacji. Szczegóły obsady nie zostały jeszcze ogłoszone, ale możemy bezpiecznie zakładać, że pojawią się w niej nowe twarze.

Biały Lotos możecie oglądać na platformie streamingowej HBO Max.

Źrodło: Variety