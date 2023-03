John Wick to człowiek małomówny - Keanu Reeves wypowiedział tylko 380 słów w prawie trzy godzinnym filmie 0

John Wick nie mówi. John Wick robi. W sieci pojawiła się ciekawa statystyka dotyczące liczby słów, jakie w trakcie czwartej części kasowej serii wypowiada bohater grany przez Keanu Reevesa.

Jak wynika z raportu opublikowanego przez "The Wall Street Journal" tytułowy zabójca grany ponownie przez Keanu Reevesa wypowiada w widowisku John Wick 4 zaledwie 380 słów w 103 liniach dialogowych, co jak na film, który trwa prawie 3 godziny jest naprawdę imponująco niskim wynikiem. Około 10% z nich pojawia się w zwiastunie filmu i co ciekawe – John Wick mówi więcej w 2,5-minutowym klipie niż w pierwszych 25 minutach samego filmu. Co więcej, niemalże jedna trzecia dialogów Reevesa w sequelu składa się tylko z jednego słowa.

Dla porównania w pierwszej części trwającej 101 minut Reeves powiedział łącznie 484 słowa.

Jak się okazuje była to świadoma decyzja reżysera Chada Stahelskiego oraz samego Keanu Reevesa. Panowie usunęli mniej więcej połowę dialogów napisanych dla tytułowej postaci w początkowym scenariuszu. Najdłuższe zdanie wypowiedziane przez Johna Wicka w filmie brzmi: You and I left a good life behind a long time ago, my friend i jest kierowane do Shimazu Koji, lidera Osaka Continental Hotel, granego przez Hiroyuki Sanada.

Aktualnie John Wick 4 wyświetlany jest w polskich kinach.

Źrodło: The Wall Street Journal