Gwiazda ''Gry o tron'' Lena Headey w obsadzie serialowego westernu ''The Abandons'' 0

Lena Headey, aktorka znana z roli Sarah Connor w Terminator: Kroniki Sary Connor i Cersei Lannister w Grze o tron, otrzymała angaż w kolejnej serialowej produkcji. Tym razem zagra w produkcji realizowanej nie dla HBO, a dla Netflix.

Lena Headey, ''Gra o tron''

Dołączyła ona do obsady serialu The Abandons, rozgrywającego się na Dzikim Zachodzie. Akcja produkcji przeniesie nas do Oregonu z lat 50. XX wieku. Poznamy losy różnych rodzin, które poszukują swojego przeznaczenia. Te opuszczone dusze, żyjące na marginesie społeczeństwa, w pewnym momencie jednoczą się, tworząc rodzinę, aby zwalczyć skorumpowane siły pragnące bogactwa, władzy i ich ziemi.

Headey otrzymała rolę Fiony, kobiety niezwykle silnej i pobożnej, która nie może mieć własnych dzieci. Przygarnęła więc cztery sieroty. Kierując się wyższymi celami i silną wolą irlandzkiego temperamentu, jej wiara i miłość do dzieci jest w stanie pokonać wszelkie przeciwności losu.

Twórcą serialu jest Kurt Sutter mający na swoim koncie Synów anarchii. The Abandons to dla niego pierwsza seria zrealizowana dla platformy streamingowej i bez współpracy z stacją FX.

Źrodło: Variety