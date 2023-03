Twórcy ''The Deep House'' pracują nad swoim siódmym filmem 0

Francuski duet filmowy Julien Maury i Alexandre Bustillo jest już na planie siódmego filmu w ich karierze. Produkcja ta podobnie jak poprzednie należy do gatunku horroru.

Film nosi tytuł The Soul Eater, z francuskiego – Le Mangeur D’Ames. Będzie on adaptacją makabrycznej noweli o tym samym tytule autorstwa Alexisa Laipskera.

Maury na swoim Instagramie opublikował dziś pierwsze zdjęcie z planu, prezentujące klaps filmowy oraz ścianę z krzyżem.

On nie krzyczał. Oni nigdy nie krzyczą. Niektóre dobrze strzeżone sekrety okazują się czasem zbyt ciężkie do udźwignięcia. Kiedy w małej górskiej wiosce nieustannie mnożą się przypadki zaginięć dzieci i dochodzi do krwawych morderstw, mieszkańcy przypominają sobie starą legendę. Na miejsce przybywają komandor Guardiano i kapitan żandarmerii De Rolan, aby odkryć prawdę. To co jednak poznają przejdzie ich najśmielsze oczekiwania – oto oficjalny opis fabuły.

W obsadzie The Soul Eater znajdują się Virginie Ledoyen, Paul Hamy i Sandrine Bonnaire.

Maury i Bustillo na swoim koncie mają całkiem przyzwoity horror o nawiedzonym podwodnym domu The Deep House. Wyreżyserowali także film Leatherface o początkach postaci znanej z '’Teksańskiej masakry piłą mechaniczną'’ oraz Najście.

