Mike Mignola, twórca komiksowego Hellboy'a chwali scenariusz nowego filmu o tym bohaterze 0

Trwają prace nad scenariuszem do nowego filmu opowiadającego o Hellboy’u, postaci z piekieł, której w komiksach życie dał Mike Mignola. I to właśnie on sam wypowiedział się na temat powstającej produkcji.

Nad scenariuszem mającego nosić tytuł The Crooked Man filmu, pracuje sam Magnola wraz z Chrisem Goldenem. Autor komiksów o Hellboy’u poinformował o jakości napisanego tekstu i o tym, do jakiego gatunku filmowi bliżej.

Według niego The Crooked Man z pewnością otrzyma kategorię wiekową R, a całości bliżej będzie do horroru, zamiast do przygodowego filmu akcji.

Zamiarem reżysera filmu Briana Taylora jest zrobienie horroru. Przeczytałem szkic scenariusza i zdecydowanie należy on do kategorii R. To pierwszy scenariusz filmu o Hellboy’u, który przeczytałem i pomyślałem: Tak, to horror. Tego właśnie chciałem. Taylor nie ma doświadczenia w kręceniu horrorów, ale do tej pory mieliśmy dwóch reżyserów tego gatunku, którzy kręcili filmy o Hellboy’u i nigdy takiej produkcji o tym bohaterze się nie doczekaliśmy powiedział Mignola.

Akcja The Crooked Man rozegra się w latach 50 XX wieku w Appalachach. Hellboy i jego partner, początkujący agent Biura Badań Paranormalnych i Obrony trafią na małą społeczność, która prześladowana jest przez czarownice. Okazuje się, że na ich czele stoi demon zwany Lichwiarzem mający powiązania z przeszłością głównego bohatera.

Główną rolę w filmie otrzymał Jack Kesy.

Źrodło: Variety