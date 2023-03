Katarzyna Nosowska i Natalia Szroeder w utworze zapowiadający filmu "Rój" 0

Zapraszamy do obejrzenia i posłuchania utworu Katarzyny Nosowskiej i Natalii Szroeder zatytułowanego Majak, który promuję nadchodzącą premierę filmu Rój. To projekt crowfundingowy, w którym udział wzięli Eryk Lubos i Roma Gąsiorowska.

fragment plakatu filmu "Rój"

RÓJ to historia rodziny, która w walce o wolność i niezależność zmienia swoje dotychczasowe życie i zamieszkuje na odizolowanej od rzeczywistości wyspie. Rodzice i dwójka ich dorastających dzieci żyją w zgodzie z naturą i niemal do perfekcji doprowadzają sztukę przetrwania. Żyją zgodnie z ideą samowystarczalności, minimalizmu, ekologii, a dzięki rytuałom tworzą namiastkę wspólnoty. W tym układzie to ojciec jest głową rodziny, który decyduje o jej losie, uczy przetrwania, wpaja idee całkowitej wolności dając poczucie wielkiego szczęścia, jakie niesie życie z dala od cywilizacji. Podział ról i zasady wydają się proste, jednak szybko pojawia się rywalizacja i bunt. Piętrzące się rodzinne problemy i napięcia, zaczynają wpływać na dotychczasowy spokój i dynamikę relacji, zmieniając układ sił w rodzinie. Sytuację pogarsza kolejna zima, która może być wyjątkowo trudna, a zapasy jedzenia i wody niewystarczające. W głowach członków rodziny rodzi się lęk i strach, zostają postawieni przed coraz to trudniejszymi wyborami…

Za sterami filmu stoi Bartłomiej Bala, dla którego będzie to debiutu fabularny. Premiera odbędzie się 11 maja z pominięciem kin na oficjalnej stronie, na której będzie można wykupić dostęp do obejrzenia filmu (www.filmroj.pl).

Źrodło: filmroj.pl