Zwiastun filmu "Plan 75" japońskiego kandydata do Oscara 0

Dystrybutor Aurora Films zaprezentował polski zwiastun produkcji Plan 75. Japoński kandydat do Oscara to film jednej z najzdolniejszych reżyserek – Chie Hayakawa, który jest ostrym społecznym komentarzem ukazującym niepojącą przyszłość.

fragment plakatu filmu "Plan 75"

Japonia to kraj słynący z rozwiniętej technologii oraz doskonałej opieki medycznej, które przekładają się na wysoką średnią życia jej obywateli. W połączeniu z niskim współczynnikiem dzietności stanowi to jednak dla rządu sygnał alarmowy. Starzejące się społeczeństwo jest zapowiedzią rychłego kryzysu ekonomicznego oraz zaburzenia równowagi państwa.

Rozwiązaniem ma być rządowy program kryjący się pod nazwą Plan 75. Zachęca on do eutanazji osoby, które ukończyły siedemdziesiąty piąty rok życia. Obecne na każdym kroku reklamy, adresowane do zdezorientowanych seniorów, zachwalają wszelkie korzyści, jakie płyną z rewolucyjnego programu.

Jednym z argumentów ma być wynagrodzenie, które balansującym na granicy ubóstwa uczestnikom Planu pozwoli zrealizować ostatnie marzenie. Starsza kobieta, której środki do życia znikają w błyskawicznym tempie, pragmatyczny sprzedawca programu oraz filipiński robotnik staną tym samym przed najważniejszymi wyborami.

W głównych rolach występują m.in. Chieko Baishô, Hayato Isomura i Taka Takao. Polska premiera filmu zapowiedziana jest na 26 maja 2023 roku.

Źrodło: Aurora Films