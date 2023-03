Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Harrison Ford i Tim Blake Nelson na planie zdjęciowym "Captain America: New World Order" 0

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z planu Captain America: New World Order od Marvel Studios. Pojawiają się na nich Harrison Ford i Tim Blake Nelson.

Harrison Ford, czyli legendarny aktor wcielający się w Indianę Jonesa oraz Hana Solo w nowym widowisku Marvela sportretuje postać generała Thaddeusa "Thunderbolta" Rossa, którego przed śmiercią grał William Hurt. Tim Blake Nelson z kolei ponownie wcieli się w bohatera znanego, jako Dr. Samuel Sterns, aka Leader.

Ze fotosów z planu zdjęciowego wynika, że Thaddeus "Thunderbolt" Ross od Harrisona Forda pozbawiony zostanie charakterystycznego wąsa, natomiast po dokładnym przyjrzeniu się Nelsonowi można dojść do wniosku, że jego prawa ręka jest zielona – nie wiadomo czy to efekt niedokończonej charakteryzacji, czy może Samuel Sterns nie przekształcił się w pełni od czasu, gdy widzieliśmy go po raz ostatni, albo jest w stanie przełączać się między postacią człowieka a postacią Leadera.

Zdjęcia z planu znajdziecie poniżej:

W rolę tytułową wcieli się Anthony Mackie. Oprócz niego w obsadzie są też Shira Haas jako izraelska superbohaterka Sabra, Carl Lumbly jako Isaiah Bradley i Danny Ramirez jako nowy Falcon.

Premiera filmu Captain America: New World Order 3 maja 2024 roku.

Źrodło: Comicbookmovie